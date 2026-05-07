Пенсионерам с детьми на иждивении сообщили хорошую новость

Минтруд сообщил о надбавке к пенсии для граждан, имеющих детей на иждивении

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Пенсионеры, на иждивении которых находятся дети, могут оформить ежемесячную доплату к страховой пенсии, сообщили в пресс-службе Министерства труда РФ. Уточняется, что на эту надбавку имеют право как работающие, так и неработающие пожилые граждане, получающие пенсию по старости или инвалидности.

Если вы получаете пенсию по старости или инвалидности и у вас есть дети на иждивении, вы можете оформить ежемесячную надбавку к страховой пенсии, — сказано в сообщении.

Выплата положена при наличии детей младше 18 лет, а также детей до 23 лет, обучающихся на очной форме. Кроме того, доплату назначат, если ребенку больше 23 лет, но ему установлена инвалидность с детства, полученная до достижения 18 лет.

Получать доплату можно не только за родных детей, но и за внуков, правнуков, братьев или сестер. В ведомстве пояснили, что для этого необходимо отсутствие трудоспособных родителей, которые обязаны их содержать.

Размер надбавки зависит от количества иждивенцев. За одного ребенка пенсионер получит одну треть от фиксированной выплаты к страховой пенсии, за двоих детей — две трети, а за троих и более — полную сумму фиксированной выплаты.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин со ссылкой на ответ Минтруда РФ сообщил, что в России не будут повышать пенсионный возраст ни до 2028 года, ни после него. Также в ведомстве не обсуждают иные «параметры возраста выхода на пенсию».

Общество
Россия
пенсионеры
Минтруд
надбавки
