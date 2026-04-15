Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 09:31

Хотите впечатлить семью завтраком? Этот рулет справится на ура — сытный, сочный, с ароматной начинкой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот рецепт сочетает в себе легкость и питательность. Белок из яиц и творога, витамины из зелени — такой завтрак подарит длительное чувство сытости и заряд бодрости, оставаясь при этом деликатным блюдом.

Что понадобится

Яйца — 3 шт., творог (желательно не слишком влажный) — 150 г, сыр твердый — 50 г, чеснок — 1 зубчик, лук зеленый — 3–4 пера, петрушка — 5–7 веточек, базилик свежий — 5–7 листиков, вода — 2 ст. л., масло растительное — для жарки, соль, перец — по вкусу.

Как готовлю

Зелень (лук, петрушку, базилик) моем и обсушиваем. Лук и петрушку мелко рубим, листья базилика откладываем. Сыр натираем на крупной терке, чеснок очищаем и измельчаем.

Взбиваем яйца с водой, добавляем половину сыра, чеснок, лук и петрушку, солим и перчим.

Для начинки базилик мелко режем и вместе с творогом и оставшимся сыром взбиваем блендером или миксером до получения гладкой кремообразной массы.

Разогреваем сковороду, слегка смазываем маслом. Вливаем примерно треть яичной смеси, быстро распределяем ее по дну, вращая сковороду. Жарим на среднем огне около 3 минут до схватывания, переворачиваем и готовим еще 1–2 минуты.

Готовый пласт перекладываем на тарелку. Таким же способом готовим еще два омлетных пласта. Каждый теплый пласт равномерно покрываем творожной начинкой и сворачиваем в плотный рулет.

Даем рулетам остыть, затем заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник для охлаждения и уплотнения минимум на 30 минут. Перед подачей нарезаем на порции.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
рулеты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Улан-Удэ задержали мужчину за мошенничество под видом военного юриста
Подмосковные аэроклубы несут серьезные убытки из-за украинских «птичек»
В Германии призвали Мерца не тешить украинцев надеждой на победу над РФ
ВСУ оставили смертоносный «хлам» при бегстве из Димитрова
Россиянам могут сделать скидку на ЖКХ при одном условии
Си Цзиньпин попросил Лаврова передать привет Путину
Появилась новая информация о контратаке ВСУ у Гуляйполя
Юрист раскрыла, что грозит за перевоз стройматериалов в пассажирском лифте
Среди россиянок вырос спрос на донорскую сперму
Тело убитого сослуживцем солдата ВСУ съели собаки
Стало известно о популярных схемах мошенников на сайтах знакомств
Вооруженный Джокер гулял у гольф-поля Трампа в Лос-Анджелесе
Захарова четко описала отношение США к союзникам по НАТО
В Сети появились кадры обысков у обманувших ФНС бизнесменов
Европейская страна может отсрочить введение виз для россиян
Россиянам назвали возраст, в котором чаще всего начинается деменция
Школьник впал в кому из-за укуса клеща в Сибири
Прокуратура нашла массовые нарушения в нацпарке и заповеднике Сочи
Россиян предупредили о невероятных штрафах за клевету в переписке
Россияне внезапно подняли продажи одного алкогольного напитка
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.