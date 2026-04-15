Хотите впечатлить семью завтраком? Этот рулет справится на ура — сытный, сочный, с ароматной начинкой

Этот рецепт сочетает в себе легкость и питательность. Белок из яиц и творога, витамины из зелени — такой завтрак подарит длительное чувство сытости и заряд бодрости, оставаясь при этом деликатным блюдом.

Что понадобится

Яйца — 3 шт., творог (желательно не слишком влажный) — 150 г, сыр твердый — 50 г, чеснок — 1 зубчик, лук зеленый — 3–4 пера, петрушка — 5–7 веточек, базилик свежий — 5–7 листиков, вода — 2 ст. л., масло растительное — для жарки, соль, перец — по вкусу.

Как готовлю

Зелень (лук, петрушку, базилик) моем и обсушиваем. Лук и петрушку мелко рубим, листья базилика откладываем. Сыр натираем на крупной терке, чеснок очищаем и измельчаем.

Взбиваем яйца с водой, добавляем половину сыра, чеснок, лук и петрушку, солим и перчим.

Для начинки базилик мелко режем и вместе с творогом и оставшимся сыром взбиваем блендером или миксером до получения гладкой кремообразной массы.

Разогреваем сковороду, слегка смазываем маслом. Вливаем примерно треть яичной смеси, быстро распределяем ее по дну, вращая сковороду. Жарим на среднем огне около 3 минут до схватывания, переворачиваем и готовим еще 1–2 минуты.

Готовый пласт перекладываем на тарелку. Таким же способом готовим еще два омлетных пласта. Каждый теплый пласт равномерно покрываем творожной начинкой и сворачиваем в плотный рулет.

Даем рулетам остыть, затем заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник для охлаждения и уплотнения минимум на 30 минут. Перед подачей нарезаем на порции.