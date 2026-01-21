Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 18:48

Трамп увидел в «удивительной эпохе перемен» угрозу и чудо одновременно

Трамп: современный мир переживает удивительный период перемен

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Современный мир переживает «удивительный период перемен», заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции на полях ВЭФ в Давосе, которую транслировала пресс-служба Белого дома. По его словам, нынешний этап развития следует рассматривать как время, о котором «предки не могли и мечтать», однако за технологиями нужно следить.

Мы живем в удивительный период перемен. Это невероятное время. У этого может быть очень хорошее применение, а также оно может быть опасным, нужно следить, — подчеркнул американский лидер.

Трамп также указал, что США лидируют в мире по развитию технологий искусственного интеллекта, опережая в том числе Китай. По его словам, Соединенные Штаты наращивают энергетические мощности быстрее, чем любое другое государство.

Кроме того, во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США заявил, что дела в Венесуэле идут фантастически хорошо. Он также отметил, что Соединенные Штаты высоко ценят сотрудничество с этой страной.

Дональд Трамп
США
технологии
мир
