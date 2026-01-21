Президент Украины Владимир Зеленский устанавливает нормативы среди бойцов ВСУ, касающиеся потерь в рядах российских военнослужащих, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, украинский политик и его сторонники должны быть привлечены к ответственности за свои действия.

Киевский режим уже перестал скрывать, что его основная цель — вовсе не сохранение суверенитета или защита собственных граждан. Кровавые людоеды меряются тем, кто больше убьет русских, и, оказывается, Зеленский даже распространяет нормативы на этот счет. Не вуалируют, не скрываются, не юлят перед мировым сообществом, как прежде бывало, изображая из себя героических защитников Отечества. Маски сброшены, у власти на Украине — террористы и убийцы. Относиться к ним нужно соответствующим образом: фиксировать совершенные военные преступления, выносить заочные приговоры, а потом приводить их в исполнение — где бы ни находились Зеленский и компания, — высказался Журавлев.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник обвинил Киев в планомерном уничтожении жителей, оставшихся в зоне конфликта. Дипломат привел свидетельства очевидцев, которые утверждают, что их дома целенаправленно бомбят и поджигают ВСУ.