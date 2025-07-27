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27 июля 2025 в 17:02

Эти ошибки в поклейке обоев портят даже дорогой ремонт

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Даже качественные и дорогие обои могут выглядеть неряшливо, если допустить ошибки при поклейке. Многие проблемы проявляются не сразу, а через несколько недель или месяцев, когда исправить их уже сложно. Несколько простых правил помогут избежать разочарований и получить идеальный результат.

Главная ошибка — пренебрежение подготовкой стен. Обои не скроют неровности, а лишь подчеркнут их. Вторая проблема — неправильный клей (для тяжелых обоев нужен особый состав). Третья — нарушение технологии сушки (сквозняки или отопление во время высыхания). Четвертая — экономия на стыках (их нужно прокатывать специальным валиком). И наконец — поклейка в неправильном направлении (особенно для обоев с рисунком). Этих ошибок легко избежать, если следовать инструкциям и не торопиться.

Ранее также сообщалось о том, какое покрытие выбрать на пол во время ремонта. Если вы хотите экономный, практичный и красивый пол, вам может подойти виниловая плитка. Изучите ее преимущества и делайте взвешенный выбор.

ремонт
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советы
ошибки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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