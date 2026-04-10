Почти 100 тыс. пассажиров не попадут на самолеты в Германии из-за забастовки

Почти 100 тыс. пассажиров не попадут на самолеты в Германии из-за забастовки ZDF: Lufthansa отменила сотни авиарейсов из-за забастовки бортпроводников

Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa была вынуждена отменить сотни авиарейсов из-за однодневной массовой забастовки бортпроводников, сообщает телеканал ZDF. Проблема затронула около 90 тыс. пассажиров, что создало серьезные неудобства для путешественников.

Акцию протеста организовала Независимая организация бортпроводников (UFO). По данным профсоюза, в забастовках, которые начались с ночи 10 апреля, приняли участие около 20 тыс. бортпроводников компании Lufthansa и ее дочерней авиакомпании CityLine.

Как передает телеканал, около 75% из почти 350 запланированных вылетов Lufthansa из главного хаба во Франкфурте были отменены. Аналогичная ситуация наблюдается в крупных аэропортах Германии, включая Гамбург и Берлин.

Гендиректор Немецкой ассоциации аэропортов (ADV) Ральф Байзель выступил с критикой в адрес профсоюза. Он обвинил UFO в намеренном стремлении к максимальным сбоям в работе воздушного транспорта.

Ранее Международный аэропорт Берлин-Бранденбург был вынужден полностью остановить работу из-за круглосуточной забастовки, объявленной профсоюзом Verdi. Под ударом оказались порядка 57 тыс. пассажиров.