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13 июля 2026 в 11:19

Подкуп судей привел экс-директора клуба «Торпедо» за решетку

Суд приговорил экс-директора клуба «Торпедо» Скородумова к двум годам тюрьмы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Симоновский суд Москвы приговорил бывшего директора футбольного клуба «Торпедо» Валерия Скородумова к двум годам колонии, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Мужчину признали виновным в подкупе 13 судей.

Следствие считает, что Скородумов вместе с владельцем клуба Леонидом Соболевым и бухгалтером Инной Волковой повлиял на исход 20 матчей. Они пошли на преступление ради выхода «Торпедо» в Российскую премьер-лигу.

Суммы взяток варьировались от 500 тыс. до 3 млн рублей. Арбитры также получали дополнительные выплаты за назначение пенальти или удаление игрока соперника.

После расследования футбольный клуб исключили из Российской премьер-лиги. Он вернулся в первую лигу. Соболева отстранили от руководства на пять лет.

Ранее Скородумов признался в подкупе арбитров и раскаялся в содеянном. С его слов, он осознает тяжесть своего поступка и полностью готов понести заслуженное наказание.

До этого стало известно, что одним из подкупленных судей был арбитр Богдан Головко. Он получил от руководства «Торпедо» 1 млн рублей.

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