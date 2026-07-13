Подкуп судей привел экс-директора клуба «Торпедо» за решетку

Симоновский суд Москвы приговорил бывшего директора футбольного клуба «Торпедо» Валерия Скородумова к двум годам колонии, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Мужчину признали виновным в подкупе 13 судей.

Следствие считает, что Скородумов вместе с владельцем клуба Леонидом Соболевым и бухгалтером Инной Волковой повлиял на исход 20 матчей. Они пошли на преступление ради выхода «Торпедо» в Российскую премьер-лигу.

Суммы взяток варьировались от 500 тыс. до 3 млн рублей. Арбитры также получали дополнительные выплаты за назначение пенальти или удаление игрока соперника.

После расследования футбольный клуб исключили из Российской премьер-лиги. Он вернулся в первую лигу. Соболева отстранили от руководства на пять лет.

Ранее Скородумов признался в подкупе арбитров и раскаялся в содеянном. С его слов, он осознает тяжесть своего поступка и полностью готов понести заслуженное наказание.

До этого стало известно, что одним из подкупленных судей был арбитр Богдан Головко. Он получил от руководства «Торпедо» 1 млн рублей.