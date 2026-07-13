В России указали на заинтересованность в работе с одной организацией

В России указали на заинтересованность в работе с одной организацией МИД: Россия заинтересована в работе с ОБСЕ

Российская сторона заинтересована в работе с ОБСЕ, несмотря на призывы русофобски настроенных стран ее исключить, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. По его словам, желание некоторых наций изолировать Россию не соответствует уставам организации.

Наша заинтересованность в продолжении работы в ОБСЕ определяется возможностью доносить российские подходы и объективную информацию о происходящем в регионе ответственности Организации до всех государств-участников, взаимодействовать с союзниками и партнерами по ОДКБ и СНГ в продвижении общих приоритетов, — пояснил он.

Масленников отметил, что идею исключить Россию из организации продвигает лишь узкий круг государств — в частности, Польша и страны Прибалтики. Он охарактеризовал их позицию как проявление «оголтелой русофобии» и подчеркнул, что стремление этих стран к международной изоляции Москвы никак не соотносится с процедурными нормами ОБСЕ.

Ранее Масленников заявил, что узкоблоковые интересы ЕС и НАТО привели ОБСЕ к глубокому кризису. По его словам, кризис не отменяет обязательства государств по выплате ежегодных взносов в сводный бюджет ОБСЕ.