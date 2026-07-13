«Узкоблоковые интересы»: МИД РФ высказался о причинах кризиса ОБСЕ

Узкоблоковые интересы ЕС и НАТО привели ОБСЕ к глубокому кризису, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. По его словам, кризис не отменяет обязательства государств по выплате ежегодных взносов в сводный бюджет ОБСЕ.

Негатив применительно к ОБСЕ связан со стремлением ЕС и НАТО реализовать через венскую площадку собственные исключительно узкоблоковые интересы, что в итоге загнало Организацию в состояние нынешнего глубокого кризиса, — сказал Масленников.

Ранее постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что НАТО и Европейский союз уже не скрывают своих агрессивных намерений против России. По его словам, он вновь вынужден обратиться к теме гибридной войны, которую указанные объединения ведут против РФ, поскольку его западные коллеги с каждым днем дают для этого все больше поводов.

До этого сообщалось, что Североатлантический альянс запускает масштабные воздушные маневры Ramstein Flag 2026, которые пройдут в том числе в странах, граничащих с Россией. Основные этапы учений состоятся в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании.