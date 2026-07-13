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13 июля 2026 в 10:13

Юрист ответил, чем грозит необоснованный налоговый туризм

Юрист Хаминский: необоснованный налоговый туризм повлечет доначисления

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Неправомерное использование налоговых льгот может привести к дополнительным начислениям, заявил NEWS.ru налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. По его мнению, в ближайшем будущем Федеральная налоговая служба ужесточит надзор по этому вопросу.

Льготы стали массово применяться предпринимателями, которые использовали регионы для «налоговой прописки», фактически осуществляя свою деятельность там, где им выгодно. Естественно, такая ситуация привлекла внимание Минфина и налоговых органов. Ранее было предложено ввести трехгодичный ценз для новых предпринимателей, которые должны будут в течение этого периода уплачивать налоги в прежнем размере. В среднесрочной перспективе можно ожидать дальнейшего усиления контроля. При этом споры будут возникать не только в рамках проверок. Практика доначислений на стадии комиссий и по итогам камерального контроля, вероятно, сохранится, поскольку позволяет быстрее побуждать налогоплательщиков к добровольным выплатам, — поделился Хаминский.

Он подчеркнул, что борьба с «налоговым туризмом» перешла из разряда разовых акций в устойчивую тенденцию. По словам юриста, если раньше налоговые службы в основном реагировали на недавно возникшие случаи регистрации в льготных зонах, то теперь они начинают пересматривать ситуации, которые происходили много лет назад.

В долгосрочной перспективе борьба с «налоговым туризмом» станет частью общей тенденции к оценке экономического содержания операций, а не только их юридической формы. Льготные режимы сохранятся, однако воспользоваться ими смогут лишь компании, способные подтвердить реальное присутствие в соответствующем регионе. Для государства это одновременно вопрос пополнения бюджета, выравнивания конкурентных условий между регионами и повышения эффективности налогового администрирования. Современные аналитические инструменты позволяют ФНС сопоставлять большие массивы данных и выявлять расхождения значительно быстрее, чем несколько лет назад, — резюмировал Хаминский.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что особая экономическая зона положительно влияет на бизнес. По его словам, минимальный порог входа составляет 120 млн рублей, а льготы компенсируют эти затраты.

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