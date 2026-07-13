В ГД раскрыли нюансы оформления пособия на ребенка до трех лет в 2026 году Депутат Чаплин: право на декретные сохраняется при работе на неполный день

Выплата по уходу за ребенком до полутора лет сохраняется даже при выходе родителя на работу на неполный день, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Парламентарий отметил, что данный вид помощи могут оформить не только матери, но и отцы, а также официальные опекуны, если именно они фактически сидят с маленькими детьми.

В 2026 году система ежемесячных выплат на детей до трех лет включает два основных вида поддержки, и у каждого есть важные особенности. Первый вид — это выплата из маткапитала. Ее размер в 2026 году привязан к региональному прожиточному минимуму для детей. Выплата назначается на 12 месяцев, затем ее нужно переоформлять заново, пока ребенку не исполнится три года. Второй вид — ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Оно назначается тому, кто фактически ухаживает за ребенком: матери, отцу, опекуну. Здесь есть приятный нюанс для работающих родителей. Право на выплату сохраняется даже при выходе на работу на условиях неполного рабочего дня, дистанционно или на дому, — пояснил Чаплин.

Он добавил, что размер таких выплат рассчитывается как доля от зарплаты, но при этом существуют нижняя и верхняя планки, установленные государством. По словам депутата, сам отпуск по уходу за ребенком длится до трех лет, однако денежные перечисления прекращаются, когда ему исполняется полтора года.

Размер пособия по уходу за ребенком равен 40% от среднего заработка, но не ниже минимального порога. С февраля минимальная сумма составляет 10 669,64 рубля, максимальная — 83 021,18 рубля. При этом сама выплата положена только до полутора лет, а отпуск по уходу за ребенком — до трех лет. Есть и особые категории. Например, пособие на ребенка военнослужащего по призыву выплачивается до трех лет независимо от других пособий. С 1 февраля размер данного вида господдержки составляет 19 309 рублей в месяц, — резюмировал Чаплин.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что размер материнского капитала в 2027 году может увеличиться после индексации. По его мнению, выплата на первого ребенка составит около 767 тыс. рублей, на второго — более 1 млн рублей.