04 февраля 2026 в 11:48

Врач предупредил, к каким гормональным сбоям приводит бессонница

Врач Якупов: бессонница нередко приводит к снижению либидо

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бессонница нередко приводит к снижению либидо, хронической усталости, набору веса и тревожности, заявил «Газете.Ru» врач Эдуард Якупов. Он отметил, что гормональная система неразрывно связана с нервной. Когда человек не засыпает вовремя, часто просыпается ночью или вовсе не спит, его организм пребывает в стрессе.

Если мозг фиксирует тревогу или нехватку кислорода во сне, он запускает сигнал тревоги. Кортизол резко повышается, а ночью он как раз должен быть минимальным. Это становится пусковым механизмом гормонального «эффекта домино»: нарушается баланс мелатонина и кортизола, повышается ночной аппетит, меняется чувствительность к инсулину, замедляется расщепление жира, падает уровень тестостерона, — объяснил Якупов.

Он предупредил, что хронический недосып может привести к более серьезным последствиям, среди которых артериальная гипертензия и метаболический синдром. Кроме того, бессонница повышает риск развития сахарного диабета и инсулинорезистентности.

Ранее психолог Ольга Уманова заявила, что бессонница и другие нарушения сна, раздражительность, проблемы с концентрацией и хроническая усталость могут сигнализировать о скрытой депрессии. Отстраненность в общении или вовсе отказ от контактов с людьми — тоже тревожный признак.

