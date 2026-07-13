На Западе усомнились в эффективности санкций против России

На Западе усомнились в эффективности санкций против России TEC: разработка 21-го пакета санкций против России говорит о провале прошлых мер

Подготовка Евросоюзом нового пакета санкций против России может говорить о слабом эффекте ранее введенных ограничений, пишет The European Conservative. В Европе усиливается скептическое отношение к санкционной политике. Россия сумела адаптироваться к западным торговым барьерам, подчеркнули в источнике.

Заявления главы евродипломатии Каи Каллас о влиянии ограничений сопровождаются критикой со стороны ряда европейских наблюдателей, отметили в источнике. По их мнению, предыдущие 20 пакетов санкций не смогли ни парализовать российскую экономику, ни остановить боевые действия на Украине.

Ранее посольство России в Великобритании заявило, что новые антироссийские санкции Лондона, введенные под предлогом кибератак, подрывают международное сотрудничество в киберсфере и играют на руку интернет-мошенникам. По словам дипломатов, Москва заинтересована в коллективной выработке норм борьбы с такими преступлениями.

До этого Каллас констатировала, что главы МИД стран ЕС не смогли утвердить 21-й пакет санкций против России. Причиной послужили разногласия, в том числе по ценам на российскую нефть.