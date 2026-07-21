Заготавливаю малину и крыжовник на зиму в виде мармелада — яркий, с кислинкой, идеально к блинчикам и сырникам

Заготавливаю малину и крыжовник на зиму в виде мармелада — яркий, с кислинкой, идеально к блинчикам и сырникам

Беру малину и крыжовник, пюрирую и варю с сахаром — мармелад застывает в формах, как желе, с ярким ягодным вкусом и легкой кислинкой. Перетираю ягоды через сито, чтобы убрать косточки и кожицу, добавляю сахар и лимонный сок, варю 20–30 минут до пробы на холодной тарелке. Масса густеет, становится блестящей, разливаю по формам и даю застыть. Мармелад выходит упругим, ароматным, с балансом сладости малины и терпкости крыжовника. Это идеальный десерт к чаю, на бутерброд или для украшения выпечки.

Для приготовления: 500 г малины, 500 г крыжовника, 800 г сахара, сок 1 лимона. Ягоды переберите, вымойте, обсушите. Пюрируйте блендером, протрите через сито. В кастрюле смешайте пюре, сахар и лимонный сок, доведите до кипения, варите на среднем огне 20–30 минут, помешивая. Готовность проверьте каплей на холодной тарелке — она должна застывать. Горячим разлейте по формам. После застывания нарежьте кусочками. Подавайте к чаю или используйте как начинку.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила этот мармелад — дети мазали на тосты и добавляли в йогурт. Я уменьшила сахар до 600 г и добавила ваниль для аромата. Кстати, можно взять замороженные ягоды — результат не хуже. Находка, а не рецепт!