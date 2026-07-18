Закатываю варенье из малины и мяты на зиму — яркое, нежное: освежает и согревает, идеально к выпечке

Закатываю варенье из малины и мяты на зиму — яркое, нежное: освежает и согревает, идеально к выпечке

Беру спелую малину, засыпаю сахаром, добавляю свежую мяту и лимонный сок — варю всего 20 минут, и на зиму готово варенье с ягодной сладостью и мятной прохладой. Оно сохраняет яркий рубиновый цвет, густую текстуру и аромат летнего сада, а мята придает неожиданную свежесть, которая особенно хороша зимой к чаю или к блинам. Это варенье не засахаривается, а ягоды остаются целыми и упругими.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг малины, 2 кг сахара, 10–12 свежих листьев мяты, 2 ст. ложки лимонного сока. Малину переберите, промойте и обсушите. Засыпьте сахаром и оставьте на 2–3 часа для выделения сока. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения, снимите пену. Добавьте мелко нарезанную мяту и лимонный сок. Варите на слабом огне 15–20 минут, периодически помешивая. Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном темном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила это варенье прошлым летом — зимой банка улетела за вечер, все намазывали на блины и добавляли в йогурт. Я увеличила количество мяты до 20 листьев для яркого вкуса. Кстати, вместо лимонного сока можно взять апельсиновый. Находка, а не рецепт!