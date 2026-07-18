Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
18 июля 2026 в 11:30

Закатываю варенье из малины и мяты на зиму — яркое, нежное: освежает и согревает, идеально к выпечке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру спелую малину, засыпаю сахаром, добавляю свежую мяту и лимонный сок — варю всего 20 минут, и на зиму готово варенье с ягодной сладостью и мятной прохладой. Оно сохраняет яркий рубиновый цвет, густую текстуру и аромат летнего сада, а мята придает неожиданную свежесть, которая особенно хороша зимой к чаю или к блинам. Это варенье не засахаривается, а ягоды остаются целыми и упругими.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг малины, 2 кг сахара, 10–12 свежих листьев мяты, 2 ст. ложки лимонного сока. Малину переберите, промойте и обсушите. Засыпьте сахаром и оставьте на 2–3 часа для выделения сока. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения, снимите пену. Добавьте мелко нарезанную мяту и лимонный сок. Варите на слабом огне 15–20 минут, периодически помешивая. Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном темном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила это варенье прошлым летом — зимой банка улетела за вечер, все намазывали на блины и добавляли в йогурт. Я увеличила количество мяты до 20 листьев для яркого вкуса. Кстати, вместо лимонного сока можно взять апельсиновый. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Смешиваю яблоки с бананами и корицей — пеку полумесяцы к чаю: получаются воздушными, с хрустящей корочкой и тающей серединой
Общество
Смешиваю яблоки с бананами и корицей — пеку полумесяцы к чаю: получаются воздушными, с хрустящей корочкой и тающей серединой
Для крошки тру чуть масла, сахар и муку: самый вкусный летний пирог — можно и с вишней, и с клубникой, и с малиной
Общество
Для крошки тру чуть масла, сахар и муку: самый вкусный летний пирог — можно и с вишней, и с клубникой, и с малиной
Беру творог и малину: творожные корзиночки к чаю получаются нежнее пирожных
Общество
Беру творог и малину: творожные корзиночки к чаю получаются нежнее пирожных
Пятиминутка из черники — готовлю быстро, зимой открываю и ем с творогом и оладьями
Общество
Пятиминутка из черники — готовлю быстро, зимой открываю и ем с творогом и оладьями
рецепты
малина
ягоды
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЦИК приняли решение по спискам на выборах в Госдуму
Ким рассказала о судьбе товаров после атаки БПЛА на склады Wildberries
Климатолог назвал причины затяжной жары в Европе
Подозреваемая в организации теракта не смогла скрыться от силовиков
Почти 50 тыс. человек остались без света из-за атаки ВСУ
Реформа Зеленского обернулась для него серьезным политическим кризисом
Названа еда, которая убивает каждого четвертого с проблемами сердца
Атака на энергообъекты Крыма оставила несколько районов без света
Россияне смогут вернуть налог за взносы по страхованию жизни
В Германии выступили с неожиданным призывом после слов Путина
Лантратова обратилась в ООН из-за украинских ударов по России
Захарова объяснила отказ жать руку послу Германии
Почему не работает Telegram сегодня, 18 июля: замедление, заблокируют ли
Сенатор раскрыл, какое наказание может ждать виновных в ударе по Котовску
Сенатор назвал главного ответственного за удар по Wildberries
Кадыров призвал открыть огонь по поставляющим оружие ВСУ странам
Авиабаза США в Иордании подверглась атаке со стороны КСИР
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 июля: где сбои в РФ
Удары по Украине сегодня, 18 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 18 июля: что завтра, головные боли, риск инсульта
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день
Семья и жизнь

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.