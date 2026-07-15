Для крошки тру чуть масла, сахар и муку: самый вкусный летний пирог — можно и с вишней, и с клубникой, и с малиной

Для крошки тру чуть масла, сахар и муку: самый вкусный летний пирог — можно и с вишней, и с клубникой, и с малиной

Летом этот пирог пеку чаще остальных. Стоит добавить сверху хрустящую песочную крошку — и даже самый простой ягодный пирог становится невероятно вкусным. Начинку каждый раз меняю: сегодня это клубника, завтра малина, вишня или голубика.

Получается нежное воздушное тесто, много сочных ягод и золотистая крошка, которая нравится всем без исключения.

Для приготовления вам понадобится: сливочное масло — 100 г, растительное масло — 20 мл, сахар — 200 г, яйца — 3 шт., сметана — 180 г, мука — 280 г, разрыхлитель — 2 ч. л.

Для крошки: сливочное масло — 40 г, сахар — 60 г, мука — 60 г.

Для начинки: любые ягоды — 400–450 г, крахмал — 1 ст. л.

Мягкое сливочное масло взбейте с сахаром, по одному добавьте яйца, затем влейте растительное масло и сметану. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и перемешайте до однородности.

Для крошки холодное сливочное масло натрите на крупной терке, добавьте сахар и муку. Быстро перетрите руками до образования крупной крошки.

Форму застелите пергаментом, вылейте тесто и разровняйте. Ягоды смешайте с крахмалом, равномерно распределите сверху и посыпьте подготовленной крошкой.

Выпекайте пирог при 180 °С около 40–45 минут до красивой золотистой корочки. Перед нарезкой дайте ему немного остыть.

Личный опыт

Этот пирог выручает меня каждое лето. Больше всего нравится, что вкус можно менять хоть каждый день, просто используя разные ягоды. Главное — не пропускать крахмал в начинке, тогда ягоды сохранят сочность, а пирог не получится влажным.