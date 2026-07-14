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14 июля 2026 в 18:03

Беру творог и малину: творожные корзиночки к чаю получаются нежнее пирожных

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется домашнего десерта без сложного теста, готовлю эти творожные корзиночки. Основа получается нежной и рассыпчатой, а внутри — густая ароматная начинка из малины. Такой десерт выглядит как из кондитерской, а готовится всего из нескольких простых ингредиентов.

Получается настоящая вкуснятина: корзиночки с тонким творожным тестом, сочной ягодной начинкой и легкой кислинкой малины. Они хороши и теплыми, и полностью остывшими — с чашкой чая исчезают со стола за считаные минуты.

Для приготовления вам понадобится:

Для теста: творог 5% — 90 г, желток — 1 шт., рисовая или пшеничная мука — 50 г, сахар или подсластитель — по вкусу.

Для начинки: малина (свежая или замороженная) — 150 г, кукурузный крахмал — 15 г, сахар или подсластитель — по вкусу.

Для теста соедините творог, желток, муку и сахар, затем замесите мягкое однородное тесто. Малину смешайте с крахмалом и сахаром, поставьте на небольшой огонь и, постоянно помешивая, готовьте 2–3 минуты до загустения.

Разделите тесто на две части, сформируйте лепешки и выложите их в небольшие формы диаметром около 10 см, аккуратно сформировав бортики. Сделайте несколько проколов вилкой, наполните корзиночки малиновой начинкой и выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 15–20 минут до легкого золотистого цвета.

Личный опыт

Чаще всего готовлю эти корзиночки именно с малиной, потому что ее легкая кислинка идеально сочетается с нежным творожным тестом. Если дать десерту полностью остыть, начинка становится похожей на густой ягодный конфитюр, а сами корзиночки становятся еще вкуснее.

Проверено редакцией
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