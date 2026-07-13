Тертый пирог с творогом и ягодами — это уже классика: получается нежнее торта и делает чаепитие особенным

Тертый пирог с творогом и ягодами — это уже классика: получается нежнее торта и делает чаепитие особенным

Если хочется домашней выпечки, которая выглядит празднично и при этом готовится без сложных приемов, этот тертый пирог станет настоящей находкой. Рассыпчатое песочное тесто, нежная творожная начинка и сочные ягоды делают его невероятно вкусным.

Особенно люблю печь его летом, когда под рукой есть свежая голубика, малина или смородина. Пирог получается высоким, ароматным и настолько нежным, что многие принимают его за настоящий творожный торт.

Для приготовления вам понадобится: мука — 220–240 г, сливочное масло — 100 г, сахар — 70 г, яйцо — 1 шт., ванильный сахар — 1 ч. л., разрыхлитель — 1/2 ч. л., соль — 1 щепотка, творог — 500 г, яйца — 2 шт., сметана 20–25% — 100 г, сахар — 120 г, мука — 1/2 ст. л., кукурузный крахмал — 1/2 ст. л., ванильный сахар — 2 ч. л., цедра лимона — 1/3 шт., ягоды — 200–250 г.

Приготовьте песочное тесто, смешав мягкое сливочное масло с сахаром, яйцом и ванильным сахаром, затем добавьте муку, разрыхлитель и соль. Разделите тесто на две части, меньшую уберите в морозильную камеру на 20–30 минут.

Для начинки соедините творог, яйца, сметану, сахар, муку, крахмал, ванильный сахар и при желании добавьте лимонную цедру. Большую часть теста распределите по дну формы диаметром 22 см, выложите творожную массу, сверху равномерно распределите ягоды и натрите оставшееся тесто на крупной терке. Выпекайте при 190 градусах около 50 минут до румяной корочки, затем полностью остудите и только после этого нарезайте.

Личный опыт

Больше всего мне нравится готовить этот пирог с голубикой или черной смородиной — легкая кислинка отлично оттеняет сладкую творожную начинку.