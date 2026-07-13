Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 10:16

Тертый пирог с творогом и ягодами — это уже классика: получается нежнее торта и делает чаепитие особенным

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если хочется домашней выпечки, которая выглядит празднично и при этом готовится без сложных приемов, этот тертый пирог станет настоящей находкой. Рассыпчатое песочное тесто, нежная творожная начинка и сочные ягоды делают его невероятно вкусным.

Особенно люблю печь его летом, когда под рукой есть свежая голубика, малина или смородина. Пирог получается высоким, ароматным и настолько нежным, что многие принимают его за настоящий творожный торт.

Для приготовления вам понадобится: мука — 220–240 г, сливочное масло — 100 г, сахар — 70 г, яйцо — 1 шт., ванильный сахар — 1 ч. л., разрыхлитель — 1/2 ч. л., соль — 1 щепотка, творог — 500 г, яйца — 2 шт., сметана 20–25% — 100 г, сахар — 120 г, мука — 1/2 ст. л., кукурузный крахмал — 1/2 ст. л., ванильный сахар — 2 ч. л., цедра лимона — 1/3 шт., ягоды — 200–250 г.

Приготовьте песочное тесто, смешав мягкое сливочное масло с сахаром, яйцом и ванильным сахаром, затем добавьте муку, разрыхлитель и соль. Разделите тесто на две части, меньшую уберите в морозильную камеру на 20–30 минут.

Для начинки соедините творог, яйца, сметану, сахар, муку, крахмал, ванильный сахар и при желании добавьте лимонную цедру. Большую часть теста распределите по дну формы диаметром 22 см, выложите творожную массу, сверху равномерно распределите ягоды и натрите оставшееся тесто на крупной терке. Выпекайте при 190 градусах около 50 минут до румяной корочки, затем полностью остудите и только после этого нарезайте.

Личный опыт

Больше всего мне нравится готовить этот пирог с голубикой или черной смородиной — легкая кислинка отлично оттеняет сладкую творожную начинку.

Проверено редакцией
Читайте также
Муку растираю с маслом: пеку пирог «Лето» — к нему идут любые ягоды и сметанная нежная заливка
Общество
Муку растираю с маслом: пеку пирог «Лето» — к нему идут любые ягоды и сметанная нежная заливка
Творог и персики из банки — за 20 минут на столе колобки, от которых балдеют и дети, и взрослые
Общество
Творог и персики из банки — за 20 минут на столе колобки, от которых балдеют и дети, и взрослые
Голубика снова пойдет в рост: секрет ухода, о котором многие садоводы даже не догадываются
Общество
Голубика снова пойдет в рост: секрет ухода, о котором многие садоводы даже не догадываются
Заготовка, которую не надо варить: малиновый шраб из трех ингредиентов — больше никакого варенья
Общество
Заготовка, которую не надо варить: малиновый шраб из трех ингредиентов — больше никакого варенья
Лучше любого кетчупа: 5 простых соусов к мясу из сезонных ягод
Семья и жизнь
Лучше любого кетчупа: 5 простых соусов к мясу из сезонных ягод
ягоды
творог
голубика
малина
смородина
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые определили возраст найденных в Приморье останков человека
Яма на дороге закончилась смертельной аварией
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с загадочным посланием
В одном поселке под Екатеринбургом ввели экстренную вакцинацию от гепатита
Ведущей-иноагенту заблокировали счета в России
В Уфе возбудили дело о хулиганстве после стрельбы на базе отдыха
Ситуация в аэропортах России сегодня, 13 июля: отмены, задержки на вылет
Суд разрешил Лерчек сменить адрес подмосковного дома
«Бежевых мам» предупредили об угрозе тренда для их детей
Мирошник рассказал о двух вариантах ответа на атаки ВСУ
Фитнес-тренер рассказала, как сохранить форму в отпуске
Стало известно, как будет решаться судьба больной онкологией Лерчек
Названа причина эвакуации пассажиров из московского аэропорта
Подкуп судей привел экс-директора клуба «Торпедо» к двум годам тюрьмы
«Одноклассники» расскажут о «Славянском базаре в Витебске — 2026»
Стилист объяснила, как лучше вписать в гардероб галоши и резиновые сапоги
В МИД Ирана сделали жесткое заявление об Ормузском проливе
В Госдуме ответили, когда стоит ожидать пенсионной реформы в России
В Иране дали ответ на запрос со стороны МАГАТЭ
Раскрыт механизм, как человеку с инвалидностью бесплатно заниматься спортом
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.