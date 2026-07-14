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14 июля 2026 в 09:35

Йогурт, яйцо, творог — и никакой возни. Сырники получаются пышными и нежными

Фото: D-NEWS.ru
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Беру творог, йогурт, яйцо и муку — смешиваю до однородности, формирую небольшие сырники и обжариваю на сковороде до золотистой корочки.

Получается обалденная вкуснятина: сырники воздушные, нежные, с легкой кислинкой йогурта и румяной корочкой — идеально на завтрак, полдник или как перекус для всей семьи. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусного и быстрого завтрака без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 100 г йогурта (натурального, без добавок), 1 яйцо, 3 ст. ложки муки, 2 ст. ложки сахара, щепотка соли, растительное масло для жарки. Творог разомните вилкой, добавьте йогурт, яйцо, муку, сахар и соль, хорошо перемешайте. Сформируйте небольшие сырники, обжарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной, медом или вареньем.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти сырники — даже те, кто не любит творог, просили добавки! Йогурт делает их особенно нежными. Кстати, вместо йогурта можно взять кефир или ряженку. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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завтраки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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