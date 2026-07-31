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31 июля 2026 в 20:00

Смешиваю кабачки с творогом: сырники «Пикантные» — не превращаются в подошву после остывания

Фото: D-NEWS.ru
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Овощные сырники с кабачком — это сочная альтернатива классическим творожным сырникам. Их преимущество в том, что они не черствеют после остывания благодаря тертому кабачку, который удерживает влагу.

Ингредиенты: 300 г творога, 1 небольшой кабачок (около 200 г), 1 яйцо, 3–4 ст. л. муки, соль и перец по вкусу, можно добавить рубленую зелень. Кабачок натрите на крупной терке, посолите, оставьте на 10 минут, затем тщательно отожмите лишнюю жидкость руками, смешайте с творогом, яйцом, мукой и зеленью, сформируйте сырники, обжарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле. Удивило, что сырники действительно остались сочными даже на второй день. После разогревания они как будто только со сковородки. Совет: перед жаркой обваляйте сырники в муке — получится хрустящая корочка.

Ранее стало известно, как приготовить булочки из творога и яблок на завтрак.

Проверено редакцией
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