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14 июля 2026 в 16:05

Кабачок тру и пеку одним пластом: рулет с крабовыми палочками вместо надоевших кабачковых оладий

Фото: D-NEWS.ru
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Беру молодой кабачок и вместо привычных оладий готовлю тонкий кабачковый корж. Запекаю его одним пластом, смазываю нежной начинкой из крабовых палочек и творожного сыра, сворачиваю в рулет — получается эффектная закуска, которую можно подать и на ужин, и на праздничный стол.

Рулет выходит очень нежным, сочным и прекрасно держит форму после охлаждения. А если перед подачей слегка полить его соусом терияки или унаги, вкус становится настолько интересным, что многие сравнивают его с горячими роллами.

Для приготовления вам понадобится: кабачок — 300 г, яйца — 2 шт., пшеничная мука — 50 г, соль — щепотка.

Для начинки: крабовые палочки — 200 г, творожный сыр — 60 г, соус терияки или унаги — по желанию.

Кабачок натрите на крупной терке и хорошо отожмите сок. Добавьте яйца, муку и соль, перемешайте до однородности. Выложите массу тонким прямоугольным пластом на противень, застеленный силиконизированным пергаментом, и разровняйте лопаткой. Выпекайте при 180°С около 30–35 минут до легкой золотистой корочки.

Готовый корж аккуратно снимите с пергамента и полностью остудите. Крабовые палочки мелко нарежьте или натрите на терке, смешайте с творожным сыром и равномерно распределите начинку по кабачковому пласту. Сверните плотный рулет, заверните его в пергамент или пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Перед подачей нарежьте порционными кусочками. По желанию полейте небольшим количеством соуса терияки или унаги.

Личный опыт

Летом этот рулет готовлю намного чаще, чем кабачковые оладьи. Он получается легче, выглядит очень эффектно, а на следующий день становится даже вкуснее. Домашние давно просят именно его, особенно если сверху добавить немного соуса терияки.

Проверено редакцией
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