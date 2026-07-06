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06 июля 2026 в 19:04

Рулетики из кабачков по-особому: крабовые палочки и чеснок творят чудеса — готовлю чаще, чем кабачковые оладьи

Фото: D-NEWS.ru
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Когда кабачки только начинают радовать урожаем, первым делом готовлю эти рулетики. Тонкие ломтики кабачка, нежная сливочная начинка с творожным сыром, крабовым мясом и свежей зеленью делают закуску невероятно сочной и легкой. Она одинаково хорошо подходит и для семейного ужина, и для праздничного стола.

Больше всего нравится, что готовится все очень просто. Пока кабачки остывают после сковороды, можно за несколько минут сделать начинку, свернуть аккуратные рулетики и сразу подавать. После охлаждения они становятся еще вкуснее.

Для приготовления понадобится: кабачки — 2 шт., творожный сыр — 180 г, крабовое мясо — 150 г, укроп — небольшой пучок, петрушка — небольшой пучок, зеленый лук — 3–4 пера, чеснок — 1 зубчик, растительное масло — 1 ст. л.

Кабачки нарежьте вдоль тонкими пластинами и быстро обжарьте на небольшом количестве растительного масла с двух сторон до мягкости. Переложите на бумажное полотенце и полностью остудите. Крабовое мясо мелко нарежьте и смешайте с творожным сыром, измельченным чесноком, укропом, петрушкой и зеленым луком.

На каждую пластину кабачка выложите немного начинки и аккуратно сверните рулетиком. Готовую закуску уберите в холодильник на 15–20 минут, чтобы начинка стала плотнее, после чего подавайте к столу.

Личный опыт

Иногда добавляю в начинку немного свежего огурца, нарезанного очень мелкими кубиками. Он придает рулетикам дополнительную сочность и приятный хруст, а вкус получается еще более свежим и летним.

Проверено редакцией
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