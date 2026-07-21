Беру помидоры и творожный сыр: пока варятся макароны, готовлю самый вкусный летний соус

Летом по этому рецепту готовлю постоянно. Пока варятся макароны, успеваю сделать нежный сливочно-томатный соус. Свежие помидоры, чеснок и творожный сыр превращаются в густую ароматную подливу, которая обволакивает каждую макаронину.

Просто, быстро и очень по-летнему.

Для приготовления вам понадобится: макароны — 300 г, спелые помидоры — 3–4 шт., творожный сливочный сыр — 180–200 г, твердый сыр — 50 г, чеснок — 2 зубчика, сливочное масло — 20 г, растительное масло — 1 ст. л., свежий базилик или укроп — небольшой пучок, соль, черный перец и сушеный орегано — по вкусу.

Макароны отварите до состояния аль денте, сохранив примерно стакан воды после варки. Пока они готовятся, на сковороде разогрейте сливочное и растительное масло, обжарьте измельченный чеснок 20–30 секунд, затем добавьте нарезанные кубиками помидоры. Готовьте 4–5 минут, пока они не станут мягкими и не пустят сок.

Добавьте творожный сыр, немного воды от макарон, орегано, соль и перец, перемешайте до однородного кремового соуса. Всыпьте тертый твердый сыр и дождитесь, пока он расплавится. Переложите в сковороду горячие макароны, хорошо перемешайте и прогрейте еще минуту. Перед подачей посыпьте свежей зеленью.

Личный опыт

Если помидоры очень сладкие, никакой томатной пасты не нужно. Иногда добавляю сверху маленькие шарики моцареллы или еще немного тертого сыра — от горячей пасты они слегка плавятся, и блюдо получается не хуже, чем в хорошем итальянском кафе.