Беру крабовые палочки и сыр: готовлю рулет без лаваша — исчезает со стола за считанные минуты

Беру крабовые палочки и сыр: готовлю рулет без лаваша — исчезает со стола за считанные минуты

Если хочется приготовить красивую и необычную закуску без теста и лаваша, этот рецепт точно стоит попробовать. Основа готовится из крабовых палочек и сыра, которые после запекания превращаются в эластичный пласт. Остается только добавить нежную начинку, свернуть рулет и дать ему немного охладиться. Получается эффектная закуска, которую не стыдно поставить даже на праздничный стол.

Рулет получается очень нежным, с аппетитной сырной корочкой и сливочной начинкой. Подкопченная икра мойвы делает вкус ярче, а авокадо добавляет мягкость и свежесть. При желании его легко заменить свежим огурцом — получится не менее вкусно.

Для приготовления понадобится: крабовые палочки — 200 г, моцарелла для пиццы или сулугуни — 100 г, творожный сыр — 80 г, икра мойвы подкопченная — 70 г, авокадо — 1/2 шт. (или 1 небольшой огурец), соус терияки — по желанию.

Крабовые палочки разберите на волокна и равномерно распределите на противне, застеленном силиконизированным пергаментом, сформировав прямоугольник. Сверху посыпьте натертой моцареллой или сулугуни и запекайте при 180 °C около 15 минут, пока сыр полностью не расплавится и не приобретет золотистую корочку.

Достаньте основу из духовки, аккуратно переверните сырной стороной вниз и снимите пергамент. Дайте немного остыть. Затем смажьте пласт творожным сыром, распределите икру мойвы, выложите ломтики авокадо или свежего огурца и плотно сверните рулет. Заверните его в пергамент и уберите в холодильник на 30–40 минут. Перед подачей нарежьте порционными кусочками. По желанию слегка полейте соусом терияки.