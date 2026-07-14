Блины на завтрак — это в прошлом. Теперь вся семья уплетает эти лакомки из творога и манки

Блины на завтрак — это в прошлом. Теперь вся семья уплетает эти лакомки из творога и манки

Честно, я перепробовал кучу рецептов сырников. Этот оказался самым простым и верным — творог не вытекает, а внутри как облако.

Ингредиенты

Творог — 200 г, яйцо — 1 шт., мука — 1 ст. л., сахар — 1 ст. л., соль — щепотка, масло растительное — 3 ст. л., ванилин — по вкусу

Как готовлю

Сначала смешиваю творог с яйцом и сахаром прямо в миске вилкой, чтобы не осталось крупных комков. Добавляю муку, соль и ванилин — замешиваю мягкое, чуть липкое тесто. Мокрыми руками леплю 6 аккуратных шариков, слегка приплюскиваю их в лепешки. Разогреваю сковороду с маслом и обжариваю сырники по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. До сих пор не могу поверить, что сырники могут быть такими нежными. Главное открытие: если не жалеть творога и не забивать тесто мукой, они не подгорают и не разваливаются на сковороде. Советую подавать с густой сметаной и щепоткой корицы сверху.