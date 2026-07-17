Пятиминутка из черники — готовлю быстро, зимой открываю и ем с творогом и оладьями

Беру полкило свежей черники, засыпаю таким же количеством сахара, даю настояться пару часов — и варю ровно пять минут после закипания. Получается варенье, которое сохраняет насыщенный фиолетовый цвет, аромат лесных ягод и максимум витаминов. Короткая варка не разрушает антиоксиданты, а ягоды остаются целыми и упругими, словно только что с куста. Сироп — густой, прозрачный, с ярким черничным вкусом и легкой кислинкой. Зимой такая баночка согревает и напоминает о лете. Идеально к блинам, творогу, чаю или просто ложкой. Готовится без сложностей и стерилизации — быстро и надежно.

Для приготовления вам понадобится: 500 г черники, 500 г сахара. Ягоды переберите, удалите листочки и веточки, промойте и обсушите на полотенце. В кастрюле смешайте чернику с сахаром, оставьте при комнатной температуре на 2–3 часа, чтобы ягоды пустили сок. Периодически перемешивайте. Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения, помешивая. Снимите пену, уменьшите огонь и варите ровно 5 минут. Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам, закатайте и укутайте до остывания. Храните в прохладном темном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила такую пятиминутку прошлым летом — зимой банка улетела за вечер, все мазали на блины. Я уменьшила сахар до 400 г, а в конце добавила сок половины лимона для яркости. Кстати, чернику можно смешать с малиной. Находка, а не рецепт!