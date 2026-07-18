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18 июля 2026 в 10:00

Смешиваю яблоки с бананами и корицей — пеку полумесяцы к чаю: получаются воздушными, с хрустящей корочкой и тающей серединой

Фото: D-NEWS.ru
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Беру покупное дрожжевое тесто, нарезаю яблоки, бананы и лимон с цедрой, посыпаю корицей — и через 30 минут на столе румяные пирожки с хрустящей корочкой и сочной, ароматной фруктовой начинкой, которая тает во рту. Яблоки и бананы дают идеальное сочетание кислинки и нежной сладости, лимон добавляет свежесть, а корица — пряный шлейф. Тесто поднимается в духовке, становится пышным и золотистым. Пирожки хороши к чаю, молоку или как перекус — они не черствеют даже на следующий день.

Для приготовления вам понадобится: 800 г готового дрожжевого теста, 2 яблока, 2 банана, 1 лимон (с кожурой), 3 ст. ложки сахарной пудры, 1/2 ч. ложки корицы, 1 яйцо для смазки. Лимон вымойте, ошпарьте, нарежьте мелкими кусочками вместе с цедрой. Яблоки и бананы очистите, нарежьте кубиками. Смешайте фрукты с лимоном, добавьте корицу и пудру. Тесто раскатайте в жгут, нарежьте кусочками, раскатайте в лепешки, выложите начинку, сформируйте пирожки-полумесяцы. Выложите на противень с пергаментом, дайте постоять 10 минут. Смажьте взбитым яйцом и выпекайте при 200 °C 30 минут до румянца.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эти пирожки к чаю — домашние съели их за 5 минут, даже не дожидаясь остывания. Я уменьшила сахар в начинке и добавила немного ванили. Кстати, вместо покупного теста можно взять слоеное — будет еще хрустче. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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