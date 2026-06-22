ФСБ раскрыла, как вербовал курьеров задержанный за госизмену воронежец

Задержанный в Воронеже по подозрению в государственной измене раскрыл свою вербовочную схему, в ходе которой он искал курьеров через Telegram, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ. По его словам, он привлекал молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет, маскируя предложение под помощь участникам специальной военной операции.

Также в мои обязанности входил поиск курьеров в сети Telegram. Курьеров искал от 16 до 30 лет. Я привлекал их под видом помощи участникам СВО и легкого заработка, — сказал задержанный.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Воронеже агента украинских спецслужб, который по заданию кураторов наблюдал за военными объектами в Московском регионе. По данным следствия, фигурант 2005 года рождения также участвовал в работе украинских кол-центров. В ФСБ отметили, что у агента изъяли смартфон, в котором нашли переписку с заданиями от украинских кураторов. Уголовное дело возбудили по статье о государственной измене.

До этого Ломоносовский районный суд Ленинградской области отправил под домашний арест 17-летнего подростка после поджога двух АЗС. По данным следствия, подросток совершил преступление по указанию неизвестного, с которым он общался в мессенджере Telegram.