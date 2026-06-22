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22 июня 2026 в 12:20

Ветеринар предостерег от привычки кормить питомцев рядом со столом

Ветврач Уражевский: кормление собаки рядом со столом грозит плохим поведением

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Привычка кормить собаку или кошку рядом с кухонным столом грозит впоследствии плохим поведением питомца, заявил в беседе с РИАМО ветеринар Владимир Уражевский. Вероятнее всего, животное начнет постоянно попрошайничать в будущем, пояснил специалист.

Щенка или котенка с детства нужно приучать к определенному месту кормления. Это место не должно находиться рядом с кухонным или обеденным столом. Не возле стола, не там, где что-то случайно упадет. Иначе питомец будет постоянно попрошайничать. Кого-то это раздражает, а кто-то не выдерживает и начинает подкармливать животное со стола, — подчеркнул Уражевский.

Он подчеркнул, что у питомца должно быть свое постоянное место для кормления, которое следует проводить в определенное время и которое зависит от возраста, размера животного и возможностей хозяина. Кроме того, место, где ест питомец, необходимо регулярно убирать, так как на ковре или покрытии могут скапливаться остатки пищи и грязь.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина заявила, что основой для дружбы кошки и собаки в условиях одной квартиры служат совместные игры и дисциплина. По ее словам, успех строится не на случайности, а на продуманной системе, где у каждого животного есть свои задачи и безопасные зоны.

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