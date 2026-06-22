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22 июня 2026 в 12:21

Захарова напомнила президенту Польши забытые им подробности Волынской резни

Захарова: жертвами Волынской резни стали в основном советские граждане

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Жертвами Волынской резни стали советские граждане, но никак не польские, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Так она прокомментировала заявление президента Польши Кароля Навроцкого, который в своем выступлении заявил, что преступление УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) было совершено «в отношении граждан Польской Республики во время Второй мировой войны».

Да, жертвами украинских националистов из УПА в ходе Волынской резни 1943-1944 гг. были преимущественно поляки. Но с 1 ноября 1939 года они были советскими гражданами. После разгрома Польши в результате агрессии нацистской Германии в сентябре 1939 года Западная Украина вошла в состав Союза ССР «с воссоединением ее с Украинской ССР», — написала Захарова.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла. Глава польского государства подчеркнул, что высшая награда предполагает не только заслуги перед страной, но и уважение к ценностям общества государства.

Позже министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак возмутилась тому факту, что президент Украины решил вернуть польский орден Белого орла обычной почтой. По ее словам, таким образом политик «добавил оскорбление к оскорблению».

Власть
Польша
Мария Захарова
МИД РФ
Волынская резня
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