Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 12:31

HR-эксперт рассказала, в какое время суток должна поступать зарплата

HR-эксперт Исакова: зарплата может поступить в любое время суток

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Зарплата на счет сотрудника может поступить в любое время суток, даже в ночные часы, рассказала RT руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Юлия Исакова. Она отметила, что на время поступления средств влияют условия работы банков.

Если бухгалтерия направила платежные документы вечером, фактическое зачисление зарплаты может произойти уже ночью или на следующий день. На сроки также влияют внутренние регламенты банков, включая установленные платежные окна и порядок обработки операций, особенно если речь идет о переводах между разными банками, — рассказала Исакова.

HR-эксперт подчеркнула, что трудовое законодательство не ограничивает время суток для зачисления зарплаты. По ее словам, само по себе ночное зачисление не свидетельствует о задержке выплаты или нарушении со стороны работодателя.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала, что работники в сферах торговли, логистики, общественного питания, строительства чаще всего работают сверхурочно. Она связала переработки сотрудников с текучестью и дефицитом кадров.

Общество
зарплаты
банки
сотрудники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Общественник ответил, нужно ли платить за поврежденный товар в магазине
В Курганской области произошло смертельное ДТП
«Убью тебя, соседку и этого мальчика»: пьяница напал на детей в лагере
В американском стартапе роботов стало больше, чем сотрудников-людей
Дом как личное убежище: почему мы все больше ценим спокойные пространства
Назван самый эффективный способ по борьбе с дронами на низких высотах
Зеленского высмеяли за желание выбрать переговорщика от ЕС для диалога с РФ
Силы ПВО сбили еще 13 украинских дронов над Тульской областью
Женщина стала жертвой атаки ВСУ на Курскую область
Путин заявил, что узы дружбы ВОВ помогают строить Союзное государство
Политолог ответил, отреагирует ли Лукашенко на угрозы Зеленского
В российском городе возместят ущерб за поврежденные при атаке ВСУ авто
Конфликты на Украине и в Иране вызвали бум инвестиций в оборонный сектор
Красный Лиман оказался под колпаком российских военных
Российская «Герань» поразила хранилище ВСУ на нефтебазе «Канцеровка»
В Пакистане оценили переговоры Ирана и США
Российские моряки отработали спасение экипажа с «затонувшей» субмарины
В Госдуме оценили программу изучения арабского языка в школах
«Позаимствовали»: военэксперт о словах Зеленского про удары вглубь России
Глава «ЛизаАлерт» назвал главные причины пропажи людей
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.