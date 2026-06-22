HR-эксперт рассказала, в какое время суток должна поступать зарплата HR-эксперт Исакова: зарплата может поступить в любое время суток

Зарплата на счет сотрудника может поступить в любое время суток, даже в ночные часы, рассказала RT руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Юлия Исакова. Она отметила, что на время поступления средств влияют условия работы банков.

Если бухгалтерия направила платежные документы вечером, фактическое зачисление зарплаты может произойти уже ночью или на следующий день. На сроки также влияют внутренние регламенты банков, включая установленные платежные окна и порядок обработки операций, особенно если речь идет о переводах между разными банками, — рассказала Исакова.

HR-эксперт подчеркнула, что трудовое законодательство не ограничивает время суток для зачисления зарплаты. По ее словам, само по себе ночное зачисление не свидетельствует о задержке выплаты или нарушении со стороны работодателя.

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