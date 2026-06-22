Психолог ответил, сколько должен длиться отпуск Психолог Ягудин: отпуск должен длиться две или три недели

Продолжительность отпуска должна составлять две или три недели, рассказал «Газете.Ru» доктор психологических наук Дмитрий Ягудин. Он отметил, что за неделю невозможно полноценно восстановиться. По его словам, более длинный отдых, чем семь дней, особенно необходим при эмоциональном истощении.

Неделя отпуска действительно помогает, но чаще как пауза, чем как полноценное восстановление, особенно если человек уже находится в стадии эмоционального истощения, — рассказал Ягудин.

Психолог подчеркнул, что важны смена режима дня, сон, физическая активность, общение с природой и близкими и новые впечатления. По его словам, отсутствие работы само по себе не дает отдыха, если не избавиться от информационного шума.

Ранее психолог Никита Иванов рассказал, что профилактика эмоционального выгорания дает лучшие результаты, чем лечение уже возникшего состояния. Эксперт подчеркнул, что ключевой метод предотвращения проблемы — грамотное распределение ежедневной нагрузки.