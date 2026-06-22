В RT нужен газонокосильщик, заявила главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, комментируя заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера об отставке. Она подчеркнула, что в Великобритании отличные газоны.

Обозреватель [из Стармера] никакой, действительно, а вот газонокосильщиком возьмем. В Англии бесподобные газоны, — написала Симоньян.

Ранее Стармер заявил, что выборы нового лидера правящей в Великобритании Лейбористской партии стартуют 9 июля. По его словам, сам он принимать участия в них не будет. Также политик уточнил, что заявки от желающих сменить его на посту должны поступить до начала парламентских каникул 16 июля.

До этого появилась информация, что министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер вновь потребовала от Стармера уйти в отставку. Как сообщают источники, разговор между ними состоялся в выходные. Помимо главы МИД, с такой же просьбой к премьеру обратилась и министр внутренних дел Шабана Махмуд.