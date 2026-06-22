Июнь — время клубники! 5 вкусных рецептов выпечки со свежими ягодами

Июньская клубника сладкая, ароматная, сочная и идеально подходит для выпечки. Собрали пять рецептов июньской выпечки. Никаких сложных манипуляций, а результат отличный. Хороший способ порадовать семью и гостей.

Какая клубника подойдет для выпечки?

Выбирайте спелую, но плотную клубнику — она лучше держит форму при выпечке. Ягоды не стоит мыть заранее, чтобы они не пустили лишний сок. Если клубника очень сладкая, можно уменьшить количество сахара в рецепте. А если ягоды слишком мягкие, то лучше пустить их на варенье.

Рецепт № 1. Быстрый клубничный пирог на кефире

Такой пирог выходит мягким, влажным и с хрустящей сахарной верхушкой. Клубника дает много сока и потрясающий аромат.

В подходящую емкость разбейте 2 куриных яйца, засыпьте 150 г сахарного песка и хорошенько все взбейте. Влейте 200 мл кефира, 80 мл подсолнечного масла, засыпьте 300 г муки и 1 ч. л. соды, погашенной лимонным соком. Тесто как следует перемешайте. Вылейте в смазанную форму. Сверху красиво разложите 300–350 г свежей клубники (крупную разрежьте пополам). Посыпьте сахаром (обычно хватает 2 ст. л.) и щепоткой ванили. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке полчаса или чуть дольше, пока пирог не подрумянится сверху. Ориентируйтесь на вашу технику: может понадобиться 40–50 минут.

Быстрый клубничный пирог: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Совет: если клубника очень сочная, добавьте в тесто 1–2 ст. л. крахмала — сок лучше загустеет и не сделает пирог мокрым.

Рецепт № 2. Клубничные кексы — пышные и ароматные

Такие кексы получаются высокими, мягкими внутри и с сочными кусочками клубники.

Разбейте 2 яйца, добавьте к ним 120 г сахара, 100 мл молока и 80 мл подсолнечного масла. Также засыпьте 250 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку соли. Замесите тесто: по консистенции оно должно напоминать жирную сметану. Аккуратно вмешайте 200 г предварительно нарезанной клубники. Разложите массу по формочкам, заполняя на 3/4 объема. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут.

Совет: перед добавлением в тесто обваляйте кусочки клубники в ложке муки — они равномерно распределятся и пустят меньше сока.

Рецепт № 3. Клафути с клубникой — нежный французский десерт

Приготовим нежный, почти кремовый десерт с ярким клубничным вкусом.

3 яйца и 80 г сахарного песка смешайте и взбейте. Потом влейте 200 мл молока, добавьте 1 ч. л. ванили и 100 г муки. Перемешайте до гладкости. В смазанную форму выложите 300 г клубники (можно разрезать крупные ягоды). Залейте тестом. Запекайте в духовке при 180 °C 30–35 минут, пока клафути не поднимется и не зарумянится.

Совет: перед подачей обязательно посыпьте сахарной пудрой — выглядит очень красиво и аппетитно.

Рецепт № 4. Клубничный крамбл — самый простой десерт из ягод

Это англо-американский десерт, где снизу лежат сочные, карамелизованные ягоды, а сверху — песочная хрустящая крошка.

500 г клубники смешайте с 2 ст. л. сахара и 1 ч. л. крахмала, выложите в форму. Для крошки руками разотрите 150 г муки, 100 г холодного сливочного масла, 70 г сахара и 40 г овсяных хлопьев до состояния крупной крошки. Равномерно посыпьте ягоды. Запекайте при 180 °C 25–30 минут до золотистой хрустящей корочки.

Какая клубника подойдет для выпечки Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Совет: подавайте теплым с шариком ванильного мороженого или ложкой взбитых сливок — это беспроигрышное сочетание.

Рецепт № 5. Творожная запеканка с клубникой — нежная, как суфле

Такая запеканка напоминает чизкейк по вкусу.

Сначала приготовим классическую основу для запеканки. Для этого в 500 г творога разобьем 2 яйца, добавим 3 ст. л. сахара, 2 ст. л. манки, щепотку соли и ванилин. Пробейте массу блендером, чтобы она была однородной. Оставьте на 15 минут, чтобы манка набухла. 200 г ягод нарежьте кусочками, осторожно вмешайте в массу. Форму смажьте маслом, присыпьте манкой. Вылейте массу, разровняйте. Выпекайте при 180 градусах 40 минут. Подавайте со сметаной или ягодным соусом.

Совет: не открывайте духовку первые 30 минут — запеканка осядет.

Важные советы для выпечки с ягодами

Готовую выпечку лучше есть вскоре после приготовления — тогда она самая вкусная.

Храните десерты 1–2 дня в закрытой посуде.

Не перемешивайте тесто слишком долго после добавления клубники — ягоды могут развалиться, а тесто — стать влажным.

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