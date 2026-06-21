Творожно-овсяное печенье «Здоровье» — без муки и сахара: для стройности и вкусного чаепития

Творожно-овсяное печенье «Здоровье» — без муки и сахара: для стройности и вкусного чаепития

Творожно-овсяное печенье «Здоровье» — это полезный и хрустящий перекус. Его главная польза в высоком содержании белка из творога, медленных углеводах и клетчатке из овсяных хлопьев, а также полезных жирах из орехов.

Для приготовления понадобится: 200 г творога (5–9%), 150 г овсяных хлопьев (не быстрого приготовления), 2 ст. л. меда, 50 г любых орехов (грецкие, миндаль), щепотка корицы, ванилин по желанию.

Рецепт: орехи измельчите. В миске смешайте творог, овсяные хлопья, мед, орехи и корицу. Хорошо перемешайте до однородной массы. Оставьте на 15–20 минут, чтобы хлопья размякли. Противень застелите пергаментом.

Влажными руками сформируйте небольшие круглые печенья или выкладывайте ложкой. Выпекайте в разогретой до 170 °C духовке 15–20 минут до легкого золотистого цвета. Печенье будет мягким, а после остывания станет хрустящим.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова заменила магазинное печенье на творожно-овсяное и заметила, что оно лучше утоляет голод. Для разнообразия в тесто можно добавлять разные добавки, например изюм или сушеную клюкву.

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