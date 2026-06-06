Приготовить эти сахарные бублики — пара пустяков: понадобятся лишь слоеное тесто и сахар

Приготовить эти сахарные бублики — пара пустяков: понадобятся лишь слоеное тесто и сахар

Сахарные бублики — это невероятно простое и вкусное лакомство, которое с легкостью заменит магазинные печенья и круассаны. Хрустящие, слоистые, с карамельной сахарной корочкой, они готовятся буквально за 15 минут.

Ингредиенты

Вам понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 50 г сахара, 1 яйцо для смазывания.

Как приготовить

Тесто слегка раскатайте скалкой в одном направлении, чтобы сохранить слоистую структуру. Нарежьте тесто на полоски шириной 2–3 см и длиной 15 см. Каждую полоску скрутите в форме бублика, концы закрепите. Выложите бублики на противень. Смажьте их взбитым яйцом, посыпьте сахаром. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке 12–15 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить бублики по этому рецепту и дала совет: чтобы они стали еще вкуснее, смешайте сахар с корицей или ванильным сахаром перед посыпкой. Также можно перед выпечкой смазать бублики сливочным маслом вместо яйца — это сделает их более ароматными.

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