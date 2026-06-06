ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 07:32

Приготовить эти сахарные бублики — пара пустяков: понадобятся лишь слоеное тесто и сахар

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сахарные бублики — это невероятно простое и вкусное лакомство, которое с легкостью заменит магазинные печенья и круассаны. Хрустящие, слоистые, с карамельной сахарной корочкой, они готовятся буквально за 15 минут.

Ингредиенты

Вам понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 50 г сахара, 1 яйцо для смазывания.

Как приготовить

Тесто слегка раскатайте скалкой в одном направлении, чтобы сохранить слоистую структуру. Нарежьте тесто на полоски шириной 2–3 см и длиной 15 см. Каждую полоску скрутите в форме бублика, концы закрепите. Выложите бублики на противень. Смажьте их взбитым яйцом, посыпьте сахаром. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке 12–15 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить бублики по этому рецепту и дала совет: чтобы они стали еще вкуснее, смешайте сахар с корицей или ванильным сахаром перед посыпкой. Также можно перед выпечкой смазать бублики сливочным маслом вместо яйца — это сделает их более ароматными.

Ранее стало известно, как приготовить запеканку из 3 ингредиентов: творог, сгущенка и яйца.

Проверено редакцией
Читайте также
Выпускников призвали обращаться к психологам перед ЕГЭ
Общество
Выпускников призвали обращаться к психологам перед ЕГЭ
В АТОР рассказали о необычных предпочтениях российских туристов
Общество
В АТОР рассказали о необычных предпочтениях российских туристов
5 простых холодных супов на жару: свекольник, окрошка и не только
Семья и жизнь
5 простых холодных супов на жару: свекольник, окрошка и не только
Замачиваю бублики в молоке и начиняю мясом: такая закуска из духовки улетает быстрее пирожков
Общество
Замачиваю бублики в молоке и начиняю мясом: такая закуска из духовки улетает быстрее пирожков
Вместо скучных булочек — пеку ажурное лакомство к чаю. Турецкие бублики с орехами — нежные и очень вкусные
Общество
Вместо скучных булочек — пеку ажурное лакомство к чаю. Турецкие бублики с орехами — нежные и очень вкусные
Общество
рецепты
бублики
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
Приготовить эти сахарные бублики — пара пустяков: понадобятся лишь слоеное тесто и сахар Сахарные бублики — это невероятно простое и вкусное лакомство, которое с легкостью заменит магазинные печенья и круассаны. Хрустящие, слоистые, с карамельной сахарной корочкой, они готовятся буквально за 15 минут.
500 г готового слоеного теста (бездрожжевого)
50 г сахара
1 яйцо для смазывания
>
Тесто слегка раскатайте скалкой в одном направлении, чтобы сохранить слоистую структуру. Нарежьте тесто на полоски шириной 2-3 см и длиной 15 см.
Каждую полоску скрутите в форме бублика, концы закрепите. Выложите бублики на противень. Смажьте их взбитым яйцом, посыпьте сахаром.
Выпекайте в разогретой до 190°C духовке 12-15 минут до золотистого цвета.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти посчитали урон после налета дронов ВСУ на российский регион
Лавров дал русскоязычным гражданам на Украине одно обещание
Пожар вспыхнул в Ленобласти после массированной атаки БПЛА
Четыре человека свалились в реку из маломерного судна в российском регионе
Власти раскрыли детали беспрецедентной атаки ВСУ на Ленобласть
Россиянку вернут из Мексики на родину после двух лет поисков
В НАТО решили подготовить новый пакет военной помощи Украине
Двух рабочих завалило грунтом во время земляных работ в Набережных Челнах
«Розовые очки»: Песков оценил роль США в завершении украинского кризиса
Володин обозначил, чем Госдума займется в ближайшее время
В Тульской области отразили массированный налет украинских дронов
Экс-разведчик раскрыл истинное отношение США к Украине
«Хотят играть в войну»: в Европе захотели лишить страны Балтии защиты НАТО
ВСУ четверо суток блуждали по дороге в ДНР
Более 130 «птичек» ВСУ сбили в Брянской области за ночь
В Кремле раскрыли ожидания от отношений с КНР на 100 лет вперед
Песков сравнил развитие отношений с США с аргентинским танцем
Ликвидация резервов ВСУ и бои у Каховской ГЭС: новости СВО на утро 6 июня
Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке ВСУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 июня: инфографика
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.