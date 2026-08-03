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03 августа 2026 в 12:26

Духовка все сделает сама: ароматнейший хлеб «Ромашковый луг» с сыром и зеленью — готовить проще некуда

Фото: D-NEWS.ru
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В духовке стоит золотистый, с хрустящей сырной корочкой и умопомрачительным ароматом чеснока и укропа — тот самый хлеб «Ромашковый луг». Готовится из простейших продуктов: кефир, мука, щепотка соды, масло, сыр и свежая зелень, а выглядит так, будто над ним час колдовал пекарь. Мякиш получается нежным, пористым, а разламывать его руками на лепестки-ромашки — сплошное удовольствие.

Ингредиенты

Мука — 290 г, кефир — 320 мл, сода — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., сахар — 15 г, растительное масло — 50 мл, твердый сыр — 150 г, укроп свежий — 30 г, чеснок — 2 зубчика.

Как готовлю

Сначала в кефир добавляю соль, сахар и соду, хорошо перемешиваю и оставляю на пару минут — масса слегка запузырится. Затем всыпаю муку, замешиваю мягкое тесто и даю ему отдохнуть под пленкой 40–60 минут. Тем временем натираю сыр, мелко рублю укроп и чеснок, смешиваю все в одной миске для обсыпки.

Из теста формирую круглые булочки, каждую щедро обваливаю в сырной смеси и выкладываю в форму для запекания вплотную друг к другу — получается та самая ромашка. Отправляю в разогретую до 170°C духовку на 30–35 минут, пока верх не станет золотистым и хрустящим, а по кухне не поплывет тот самый запах, от которого слюнки текут. Достаю, даю немного остыть в форме, потом выкладываю на решетку — и можно разламывать руками, наслаждаясь каждым кусочком.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить этот хлеб. Хрустящая сырная шапка контрастирует с нежнейшим, почти облачным мякишем внутри. Советую не жалеть сливочного масла для смазывания горячей «ромашки» — оно моментально тает в порах и делает вкус совсем ресторанным.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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