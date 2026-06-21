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21 июня 2026 в 16:09

Кексы в банках варим прямо в кастрюле: удивительный рецепт без духовки на водяной бане

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется домашней выпечки, а включать духовку нет желания или возможности, выручает этот необычный способ. Тесто замешивается прямо в банках, а сами кексы готовятся в обычной кастрюле на водяной бане.

Результат получается настолько удачным, что с первого раза сложно поверить — никакой духовки здесь действительно нет.

Кексы выходят мягкими, влажными и насыщенно шоколадными. Рецепт на 1 небольшую банку, я делала в кастрюле 5 кексов.

Для приготовления вам понадобится: яйцо — 1 шт., сахар — 25 г, растительное масло — 30 мл, молоко — 30 мл, мука — 30 г, разрыхлитель — 5 г, какао-порошок — 5 г, шоколад молотый — 20 г.

В чистую стеклянную банку разбейте яйцо, добавьте сахар, молоко и растительное масло. Перемешайте вилкой до однородности.

Затем всыпьте муку, разрыхлитель и какао, еще раз тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков. По желанию добавьте рубленый шоколад. Банку заполняйте тестом не более чем наполовину, поскольку во время приготовления кекс хорошо поднимется. На дно кастрюли положите сложенное кухонное полотенце, поставьте банку и налейте горячую воду так, чтобы она доходила примерно до середины банки.

Накройте кастрюлю крышкой и готовьте на небольшом огне около 30 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой. При желании еще теплый кекс можно слегка пропитать смесью молока и какао — так он получится еще более сочным и ароматным.

Проверено редакцией
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