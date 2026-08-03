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03 августа 2026 в 06:25

Простой рецепт, который заиграет по-новому: маффины на кефире с малиной — хитрость с начинкой меняет все

Фото: D-NEWS.ru
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Секрет этих маффинов — не только в кефире, который дарит влажность и пористость, но и в особой технике сборки. Половина теста, слой ягод, снова тесто — и малина не растекается по всему объему, а концентрируется в центре. Оторваться от такой выпечки совершенно невозможно.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 200 г, малина — 200 г, кефир 2,5% — 200 мл, масло сливочное — 60 г, яйцо куриное — 2 шт., лимонный сок — 1 ст. л., сахар-песок — 40 г, сода пищевая — 3 г, соль — 3 г.

Как готовлю

Сначала растапливаю сливочное масло в микроволновке и даю ему остыть, а малину перебираю, мою и обсушиваю на бумажных полотенцах. Тем временем взбиваю яйца с сахаром и солью в пышную светлую массу — кристаллы должны полностью раствориться. Вливаю кефир комнатной температуры, лимонный сок и растопленное масло, перемешиваю лопаткой.

Порциями ввожу муку, просеянную с содой, и быстро замешиваю тесто — без фанатизма, чтобы не забить. В формочки раскладываю половину теста, затем выкладываю малину и накрываю оставшимся тестом. Отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 15–20 минут — до золотистой шапочки и аромата, на который сбегаются все домашние.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Малина внутри осталась целой, будто маленький рубиновый клад, а не превратилась в кашу. Советую подавать их слегка теплыми с шариком ванильного мороженого — контраст горячего и холодного сводит с ума.

Проверено редакцией
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