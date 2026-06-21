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21 июня 2026 в 13:28

Клубника, творог да манка — превращаю все в воздушный пирог: нежнее чизкейка, чаи гоняем до заката

Фото: D-NEWS.ru
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Беру творог, клубнику и яйца — и за 40 минут готовлю воздушный пирог, который съедается до последней крошки за одно чаепитие. Никакой возни с тестом, никакой раскатки — только смешать, залить и отправить в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: нежная, кремовая текстура с кисло-сладкими ягодными вкраплениями, легким ванильным ароматом и румяной корочкой — не выпечка, а блаженство.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога (жирного), 3 яйца, 100 г сахара, 1 ч. ложка ванильного сахара, 2 ст. ложки манной крупы (или муки), 300 г свежей клубники, щепотка соли, масло для смазки формы. Яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром до пены, добавьте творог и манку, перемешайте до однородности. Клубнику нарежьте кусочками, аккуратно вмешайте в творожную массу. Форму смажьте маслом, вылейте тесто, разровняйте. Выпекайте при 180°C 35–40 минут до золотистой корочки. Остудите, подавайте с ягодами, мятой или сметаной. Идеально к чаю или кофе.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить этот клубничный пирог с творогом. Даже те, кто не любит творог, уплетали его с вареньем. Кстати, вместо свежей клубники можно взять замороженную — не размораживая, сразу в тесто. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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клубника
творог
Мария Левицкая
М. Левицкая
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