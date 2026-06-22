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22 июня 2026 в 11:15

В Польше объяснили обиженному Зеленскому, почему забрали у него Белого орла

В канцелярии президента Польши объяснили ситуацию с Зеленским и Белым орлом

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Орден Белого орла не стали отбирать у итальянского диктатора Бенито Муссолини и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, поскольку первого уже нет в живых, а второй не совершал действий, оскорблявших польскую нацию, заявила в соцсети Х министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак. Так она ответила на упреки в том, что орден забрали у президента Украины Владимира Зеленского.

Во время пребывания Шредера в должности в Германии не ставили памятников [Адольфу] Гитлеру или [Генриху] Гиммлеру, и никакое подразделение бундесвера не назвали в честь «героев СС», — подчеркнула Енджак.

Ранее сообщалось, что президент Польши Кароль Навроцкий отозвал орден Белого орла у Зеленского после того, как подразделение ВСУ получило название украинских националистов. Глава государства объяснил это решение тем, что «болевой порог» Варшавы был превышен.

До этого представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что орден Белого орла может быть передан в Канаду другим нацистским коллаборационистам. Она подчеркнула, что они будут с удовольствием донашивать эту награду после Зеленского.

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