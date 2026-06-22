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22 июня 2026 в 12:16

Пушков отметил спад популярности политиков из «клуба любителей Зеленского»

Пушков: рейтинги поддержки проукраинских лидеров Европы стремительно падают

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Рейтинги глав ведущих европейских государств, активно поддерживающих Украину, опустились до критически низкого уровня, заявил ТАСС председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По словам сенатора, уровень поддержки таких политиков, как президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший об отставке премьер Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сейчас колеблется в районе всего 13–16%. Он иронично назвал их «клубом любителей» президента Украины Владимира Зеленского.

Посмотрим, кто еще к ним присоединится. Этим политическим деятелям, конечно же, жгуче хочется остаться в истории не жалкими неудачниками, а победителями. Победителями самой России, — добавил он.

Парламентарий отметил, что на этом фоне на Западе делают ставку на долгосрочное ослабление российской экономики ради подрыва внутренней стабильности в стране. Однако если Россия возобновит уверенный экономический рост, текущая стратегия западных стран полностью провалится. Это даст сильный аргумент альтернативным европейским силам, которые уже сейчас стремительно набирают политический вес, считает Пушков.

Ранее сенатор назвал расследование коррупционных преступлений на Украине театральной постановкой. По его мнению, Запад требует от Киева расследований, но в реальности они затрагивают самого президента Украины Владимира Зеленского.

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