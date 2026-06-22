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22 июня 2026 в 11:12

Власти Белоруссии назвали удар по автобусу в Брянской области провокацией

Последствия атаки БПЛА ВСУ на автобус гомельской детской футбольной команды Последствия атаки БПЛА ВСУ на автобус гомельской детской футбольной команды Фото: Пресс-служба врио губернатора Брянской области/РИА Новости
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Попытки втянуть Белоруссию в текущий конфликт при помощи различных провокаций обречены на провал, заявил агентству БелТА секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович. Он добавил, что Минск неизменно выступает за мир, благоразумие и дипломатические методы урегулирования. Поводом для высказывания стал недавний удар дрона ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

Неважно, чей это автобус — белорусский, российский или какого-то другого государства. Это автобус с мирными жителями, — отметил госсекретарь.

Ранее постоянный полномочный представитель Белоруссии при уставных и других органах СНГ Игорь Назарук заявил, что Минск будет добиваться должной международной оценки в отношении атаки украинского БПЛА на автобус. 17 июня ВСУ нанесли удар по автобусу детской футбольной команды из Белоруссии, погибла сопровождающая.

До этого Назарук заявил, что Белоруссия потребовала от Украины жестко и оперативно привлечь к ответственности виновных в атаке. Он подтвердил, что погибшая в результате удара дрона гражданка республики была беременна.

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