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22 июня 2026 в 11:28

Хинштейн сообщил о возбуждении дела против главы «Курской фармации»

Экс-главу «Курской фармации» Осипова обвинили в превышении полномочий

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В отношении бывшего руководителя АО «Курская фармация» Игоря Осипова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Чиновник поручил профильным ведомствам расследовать работу организации, отвечающей за обеспечение местных льготников медикаментами, передает РИА Новости.

Следственным комитетом Курской области возбуждено уголовное дело по статье 286-й «Превышение должностных полномочий» в отношении бывшего уже руководителя «Курской фармации», — подтвердил Хинштейн.

Проверка выявила финансовые нарушения со стороны руководства акционерного общества. В частности, топ-менеджеры брали займы сами у себя под высокие проценты, достигавшие 90%. Кроме того, необходимые для социально незащищенных слоев населения лекарства регулярно закупались по завышенной стоимости.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении компании «Вифитех» из-за изъятия из продажи лекарства «Леспефрил». Эксперты усмотрели в действиях производителя явные признаки нарушения антимонопольного законодательства и создание искусственного дефицита.

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