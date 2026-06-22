В аэропортах четырех городов России ввели временные ограничения Росавиация: в аэропортах Казани и еще трех городов введены временные ограничения

В аэропортах Нижнекамска, Казани, Чебоксар и Бугульмы введены временные ограничения, сообщается в Telegram-канале Росавиации. В службе уточнили, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Бугульма, Казань, Нижнекамск (Бегишево), Чебоксары. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе Росавиации сообщили, что в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В официальном заявлении говорится, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов для обеспечения безопасности полетов ввели в аэропорту Шереметьево. Одновременно с этим столичные авиагавани Внуково и Домодедово вынуждены были принимать и отправлять рейсы исключительно по согласованию с соответствующими органами.

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