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22 июня 2026 в 12:36

В аэропортах четырех городов России ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропортах Казани и еще трех городов введены временные ограничения

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В аэропортах Нижнекамска, Казани, Чебоксар и Бугульмы введены временные ограничения, сообщается в Telegram-канале Росавиации. В службе уточнили, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Бугульма, Казань, Нижнекамск (Бегишево), Чебоксары. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе Росавиации сообщили, что в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В официальном заявлении говорится, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов для обеспечения безопасности полетов ввели в аэропорту Шереметьево. Одновременно с этим столичные авиагавани Внуково и Домодедово вынуждены были принимать и отправлять рейсы исключительно по согласованию с соответствующими органами.

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