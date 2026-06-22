Пушков раскрыл, что Европа задумала против России и причем здесь Трамп

Пушков раскрыл, что Европа задумала против России и причем здесь Трамп Пушков: Европа пытается втянуть Трампа в конфликт с Россией

Политика Европы состоит в том, чтобы втянуть Соединенные Штаты в агрессивную поддержку Украины, несмотря на нелюбовь к президенту США Дональду Трампу, заявил ТАСС председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков. Он отметил, что европейские страны не теряют надежды добиться своего, но без Вашингтона не способны противостоять Москве.

Политика европейцев состоит в том, чтобы, несмотря на свою нелюбовь к Трампу, втянуть его в агрессивную поддержку Украины, а значит — в конфликт с Россией, — сообщил Пушков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с жестким предупреждением в адрес Запада после ударов Вооруженных сил Украины по Москве. Он также отметил, что Киев превращается в ударный кулак будущих европейских вооруженных сил, действующих автономно от США и НАТО.

До этого заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что страны НАТО проводят реальную подготовку к военному столкновению с Россией. Он отметил, что агрессивные устремления Альянса и ЕС направлены на достижение стратегического поражения Москвы.