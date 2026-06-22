Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 12:48

Пушков раскрыл, что Европа задумала против России и причем здесь Трамп

Пушков: Европа пытается втянуть Трампа в конфликт с Россией

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Политика Европы состоит в том, чтобы втянуть Соединенные Штаты в агрессивную поддержку Украины, несмотря на нелюбовь к президенту США Дональду Трампу, заявил ТАСС председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков. Он отметил, что европейские страны не теряют надежды добиться своего, но без Вашингтона не способны противостоять Москве.

Политика европейцев состоит в том, чтобы, несмотря на свою нелюбовь к Трампу, втянуть его в агрессивную поддержку Украины, а значит — в конфликт с Россией, — сообщил Пушков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с жестким предупреждением в адрес Запада после ударов Вооруженных сил Украины по Москве. Он также отметил, что Киев превращается в ударный кулак будущих европейских вооруженных сил, действующих автономно от США и НАТО.

До этого заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что страны НАТО проводят реальную подготовку к военному столкновению с Россией. Он отметил, что агрессивные устремления Альянса и ЕС направлены на достижение стратегического поражения Москвы.

Власть
Европа
США
Алексей Пушков
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Общественник ответил, нужно ли платить за поврежденный товар в магазине
В Курганской области произошло смертельное ДТП
«Убью тебя, соседку и этого мальчика»: пьяница напал на детей в лагере
В американском стартапе роботов стало больше, чем сотрудников-людей
Дом как личное убежище: почему мы все больше ценим спокойные пространства
Назван самый эффективный способ по борьбе с дронами на низких высотах
Зеленского высмеяли за желание выбрать переговорщика от ЕС для диалога с РФ
Силы ПВО сбили еще 13 украинских дронов над Тульской областью
Женщина стала жертвой атаки ВСУ на Курскую область
Путин заявил, что узы дружбы ВОВ помогают строить Союзное государство
Политолог ответил, отреагирует ли Лукашенко на угрозы Зеленского
В российском городе возместят ущерб за поврежденные при атаке ВСУ авто
Конфликты на Украине и в Иране вызвали бум инвестиций в оборонный сектор
Красный Лиман оказался под колпаком российских военных
Российская «Герань» поразила хранилище ВСУ на нефтебазе «Канцеровка»
В Пакистане оценили переговоры Ирана и США
Российские моряки отработали спасение экипажа с «затонувшей» субмарины
В Госдуме оценили программу изучения арабского языка в школах
«Позаимствовали»: военэксперт о словах Зеленского про удары вглубь России
Глава «ЛизаАлерт» назвал главные причины пропажи людей
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.