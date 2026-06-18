Пожилая жительница Курской области пострадала из-за атаки ВСУ

В селе Степановка 61-летняя женщина пострадала при атаке ВСУ, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, она получила осколочные ранения, ее госпитализировали в среднетяжелом состоянии.

Ранена 61-летняя женщина. У нее осколочные ранения. Она в состоянии средней степени тяжести, — написал Хинштейн.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что двое сотрудников грузовой станции вокзала пострадали в Гуково Ростовской области из-за атаки украинских беспилотников. Он уточнил, что мужчины находятся в больнице, им оказывают всю необходимую помощь.

До этого два человека пострадали в ходе атак ВСУ на Белгородскую область. В ходе удара дрона по поселку Ракитное мужчина получил непроникающее ранение спины, он обратился к врачам за медпомощью. Кроме того, в Новой Таволжанке из-за детонации дрона пострадала мирная жительница. Она получила ушиб мягких тканей головы.

17 июня Хинштейн сообщил, что при ударе ВСУ по автозаправочной станции в городе Обояни Курской области погиб бывший глава муниципалитета Сергей Карелов. Погибшему было 63 года, он также работал депутатом областной думы и учителем истории.