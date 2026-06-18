Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 09:49

Пожилая жительница Курской области пострадала из-за атаки ВСУ

Жительница села Степановка под Курском получила осколочные ранения из-за БПЛА

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В селе Степановка 61-летняя женщина пострадала при атаке ВСУ, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, она получила осколочные ранения, ее госпитализировали в среднетяжелом состоянии.

Ранена 61-летняя женщина. У нее осколочные ранения. Она в состоянии средней степени тяжести, — написал Хинштейн.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что двое сотрудников грузовой станции вокзала пострадали в Гуково Ростовской области из-за атаки украинских беспилотников. Он уточнил, что мужчины находятся в больнице, им оказывают всю необходимую помощь.

До этого два человека пострадали в ходе атак ВСУ на Белгородскую область. В ходе удара дрона по поселку Ракитное мужчина получил непроникающее ранение спины, он обратился к врачам за медпомощью. Кроме того, в Новой Таволжанке из-за детонации дрона пострадала мирная жительница. Она получила ушиб мягких тканей головы.

17 июня Хинштейн сообщил, что при ударе ВСУ по автозаправочной станции в городе Обояни Курской области погиб бывший глава муниципалитета Сергей Карелов. Погибшему было 63 года, он также работал депутатом областной думы и учителем истории.

Регионы
Россия
Курская область
атаки БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач рассказал, как оценить продолжительность жизни по объему бедер
«Медузное желе» заполонило акватории Черного и Азовского морей
Прокуратура заинтересовалась ситуацией с аэропортами московского узла
«Расшатывать ситуацию»: член СВОП о планах Киева сделать Крым островом
Мужчина погиб при атаке украинского беспилотника на машину под Белгородом
Терапевт ответила, когда из-за усталости нужно обратиться к врачу
Названа дата проведения выборов губернатора Брянской области
Лантратова помогла бойцу СВО
Пожар в «МЕГЕ Белая Дача» охватил 2 тыс. квадратов
Назван уровень ключевой ставки, при котором вырастет спрос на квартиры
Путина и глав делегаций всех 11 стран АСЕАН встретили овациями
Маркетолог оценила роль искусственного интеллекта на рынке труда
Атака ВСУ на Москву 18 июня: подробности, повреждения, что с «Садоводом»
Путин прибыл в выставочный центр «Казань экспо» на саммит Россия — АСЕАН
В Пентагоне раскрыли, что США будут требовать от союзников по НАТО
В ЕП рассказали, как Европе нужно начать диалог с Россией
Стало известно, какая страна может поучаствовать в мониторинге выборов в ГД
В России проведут эксперименты по созданию атмосферы в космических кораблях
В Азербайджане рассказали об укреплении гуманитарного сотрудничества с РФ
Полковник ответил, почему ВСУ выбрали Москву своей главной целью
Дальше
Самое популярное
Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи
Регионы

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.