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22 июня 2026 в 12:43

Садовод предупредил об опасности сорта винограда «шайн-мускат»

Садовод Туманов: в некоторые сорта винограда могут добавлять пестициды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В сорт винограда «шайн-мускат» могут добавлять химикаты и пестициды, рассказал aif.ru председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. Он отметил, что в некоторых странах запретили продажу этого сорта.

Виноград — это культура, которая достаточно много обрабатывается: и фунгицидами, и инсектицидами, иногда и акарицидами, препаратами против слизней и улиток. Этого просто большинство людей не знает и не догадывается, — рассказал Туманов.

Садовод подчеркнул, что проблема кроется в недобросовестности производителей, а не в биологических особенностях гибрида. По его словам, в России официального запрета на продажу этого сорта нет.

Ранее бизнес-эксперт Сергей Маликов рассказал, что наиболее безопасные сезонные фрукты и овощи поступают из государств Евросоюза, Израиля и Новой Зеландии — стран с тотальным контролем агрохимии. Там действуют строгие квоты на применение пестицидов.

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