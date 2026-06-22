Садовод предупредил об опасности сорта винограда «шайн-мускат»

В сорт винограда «шайн-мускат» могут добавлять химикаты и пестициды, рассказал aif.ru председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. Он отметил, что в некоторых странах запретили продажу этого сорта.

Виноград — это культура, которая достаточно много обрабатывается: и фунгицидами, и инсектицидами, иногда и акарицидами, препаратами против слизней и улиток. Этого просто большинство людей не знает и не догадывается, — рассказал Туманов.

Садовод подчеркнул, что проблема кроется в недобросовестности производителей, а не в биологических особенностях гибрида. По его словам, в России официального запрета на продажу этого сорта нет.

Ранее бизнес-эксперт Сергей Маликов рассказал, что наиболее безопасные сезонные фрукты и овощи поступают из государств Евросоюза, Израиля и Новой Зеландии — стран с тотальным контролем агрохимии. Там действуют строгие квоты на применение пестицидов.