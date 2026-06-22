Москвичам рассказали, когда ждать похолодания Синоптик Шувалов: дожди и похолодание вернутся в Москву 25 июня

Теплая погода продлится в Москве лишь до середины недели, после чего в столицу придут дожди, заявил в эфире Радио РБК руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Синоптик отметил, что 25 июня температура воздуха в городе начнет постепенно снижаться.

Оно (похолодание. — NEWS.ru) будет постепенным, в четверг 17-19 градусов, а в пятницу еще на пару градусов прохладнее, — рассказал Шувалов.

По словам синоптика, теплая погода продержится до среды, 24 июня, включительно. При этом в понедельник во второй половине дня ожидается дождь. Температура с понедельника по среду будет в районе 21-23 градусов тепла.

До этого сообщалось, что жители Центральной России в июне и июле смогут увидеть редкое атмосферное явление — серебристые облака. Эти облака, состоящие из ледяных кристаллов, подсвечиваются солнечными лучами.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН заявили, что активность Солнца увеличивается. На звезде произошли две сильные вспышки, оцениваемые в M2.6 и M6.8. При этом ученые заверили, что они не влияют на Землю.