«Иранцы еще здесь»: Белый дом опроверг срыв переговоров после угроз Трампа Белый дом заявил, что иранская делегация не покидала переговоры в Швейцарии

Сообщения о якобы срыве переговоров между США и Ираном, а также о требованиях Тегерана извиниться за заявления президента США Дональда Трампа, не соответствуют действительности, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома. По словам неназванного американского чиновника, на переговорах стороны затронули вопросы иранской ядерной программы, безопасности судоходства в Ормузском проливе, а также механизмы установления режима прекращения огня на юге Ливана.

Вопреки распространенной ложной информации, иранцы все еще здесь, и переговоры продолжаются. Состоялись активные обсуждения по всем элементам ядерной сделки. Мы планируем продолжить проработку каждого из этих вопросов и использовать результаты обсуждений в качестве отправной точки для продолжения технических переговоров в будущем, — сообщил чиновник.

Ранее появилась информация, что иранская делегация покинула переговоры с США в знак протеста после угроз Трампа в адрес Тегерана. Глава Белого дома лично связался с иранскими переговорщиками и открыто предупредил о готовности Вашингтона пойти на крайние меры. По его словам, переговорщики даже не смогут добраться «в свою чертову страну», если Ормуз все-таки закроют.