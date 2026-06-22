Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 11:24

«Иранцы еще здесь»: Белый дом опроверг срыв переговоров после угроз Трампа

Белый дом заявил, что иранская делегация не покидала переговоры в Швейцарии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сообщения о якобы срыве переговоров между США и Ираном, а также о требованиях Тегерана извиниться за заявления президента США Дональда Трампа, не соответствуют действительности, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома. По словам неназванного американского чиновника, на переговорах стороны затронули вопросы иранской ядерной программы, безопасности судоходства в Ормузском проливе, а также механизмы установления режима прекращения огня на юге Ливана.

Вопреки распространенной ложной информации, иранцы все еще здесь, и переговоры продолжаются. Состоялись активные обсуждения по всем элементам ядерной сделки. Мы планируем продолжить проработку каждого из этих вопросов и использовать результаты обсуждений в качестве отправной точки для продолжения технических переговоров в будущем, — сообщил чиновник.

Ранее появилась информация, что иранская делегация покинула переговоры с США в знак протеста после угроз Трампа в адрес Тегерана. Глава Белого дома лично связался с иранскими переговорщиками и открыто предупредил о готовности Вашингтона пойти на крайние меры. По его словам, переговорщики даже не смогут добраться «в свою чертову страну», если Ормуз все-таки закроют.

США
ядерное оружие
Дональд Трамп
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прилепин обозначил условие для возвращения релокантов в Россию
Захарова сообщила о важной особенности выборов в Госдуму
Девушка оказалась прикована к инвалидному креслу из-за «‎шутки» подруги
Пушков заявил о переходе стран Запада к новой фазе войны против России
Депутат ответил, как сделать жизнь в приграничье более безопасной
Кол-центр криптомошенников с 50 работниками накрыли в российском городе
Кинофестиваль «Одна шестая» проведет конкурс анимационных работ
Дмитриев назвал уход Стармера важным сигналом для Европы
Раскрыта хитрая игра Зеленского, который публично угрожал президенту Польши
В Петербурге двое мужчин с оружием ворвались к бизнесмену
Стармер назвал дату выборов нового лидера Лейбористской партии
Сябитова рассказала, почему не устраивает свою личную жизнь
Академик Бокерия назвал новую глобальную угрозу для здравоохранения
Эколог предупредил о смертельной опасности укуса муравья
Стармер объявил об отставке
Правительство Москвы продлило прием заявок на премию «В кадре»
Продавец «сильных паспортов» собрал с россиян миллионы и сбежал в Таиланд
Пекин осудил удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области
Собянин раскрыл, сколько БПЛА сбили за сутки на подлете к Москве
Невролог назвал неочевидную причину головных болей
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.